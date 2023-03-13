وزير الخارجية التركي يستقبل نظيرته المنغولية في أنقرة

عقد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو مؤتمرا صحفيا مع نظيرته المنغولية باتمونخ باتسيتسيغ في العاصمة أنقرة، في مقر وزارة الخارجية التركية.

وشدد تشاوش أوغلو على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تعزيز التجارة البينية، مؤكداً في حديثه على ضرورة وضع هدف 500 مليون دولار كحجم للتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ زيارة نظيرته المنغولية هي الأولى بعد 31 عاما.

وحذر تشاوش أوغلو الجانب المنغولي من تنظيم غولن الإرهابي، الذي يشكل خطرا ليس على تركيا فحسب بل على منغوليا أيضا.

وأعرب عن شكره لطاقم الإنقاذ المنغولي الذي تمكن من إنقاذ 8 عالقين من تحت أنقاض المنازل المهدمة جراء الزلزال.

وتكلل لقاء الجانبين بتوقيع 3 اتفاقيات من شأنها بحسب تشاوش أوغلو، توسيع التعاون بين الجانبين.