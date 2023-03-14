زلزال تركيا.. الاتحاد الأوروبي يقدم 500 وحدة إيواء للضحايا

قدم الاتحاد الأوروبي 500 وحدة إيواء لتركيا لإسكان ضحايا الزلزال في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي قدمت 500 وحدة إيواء طارئة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأوضح أن قوات الدرك وبالتنسيق مع وكالة الطوارئ المدنية السويدية تقوم بتركيب وحدات الإيواء في ولاية قهرمان مرعش.

يشار أن وحدة الإيواء مناسبة لظروف الشتاء والاستخدام طويل الأمد وتستوعب أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وقال السفير السويدي لدى أنقرة، ستافان هيرستروم، الذي وصل إلى المدينة لتفقد أعمال التركيب، إن المأساة في المنطقة أثرت بشدة على الشعب السويدي.

وأوضح، أن الحكومة السويدية تحركت على الفور وقدمت مساعدات تصل إلى 25.4 مليون يورو لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وأشار هيرستروم أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع في المنطقة وأن أنشطة الإغاثة مستمرة من خلال إدارة وكالة الطوارئ المدنية السويدية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن ذلك دليل على التضامن مع الشعب التركي.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.