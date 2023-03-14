شحن 24 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ توقيع اتفاقية إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/ آب 2022، تم شحن 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأوضح البيان أن عملية شحن الحبوب وإيصالها بشكل آمن إلى البلدان المحتاجة، استمرت بتنسيق ونجاح كاملين ودون أية مشاكل منذ توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في يوليو/ تموز 2022، حتى الآن.

وفيما أعلنت روسيا أمس الاثنين، موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما فقط، أضاف البيان أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يواصل المباحثات والاتصالات مع نظرائه والشخصيات المعنية الأخرى، لتأمين تمديد اتفاقية شحن الحبوب التي تنتهي في 16 مارس/ آذار الجاري.

وفي 22 يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.