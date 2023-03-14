قالن: أنقرة وواشنطن بحاجة إلى حوار استراتيجي جيوسياسي موسع

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، الحاجة الماسة إلى حوار استراتيجي جيوسياسي موسع بين تركيا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "التحديات التي يواجهها العالم بدءاً من الطاقة والهجرة وصولاً إلى مكافحة الإرهاب والحرب الدائرة في أوكرانيا، باتت متداخلة".

وأضاف قالن، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأمريكي التركي الذي تم تنظيمه في غرفة تجارة الولايات المتحدة بنيويورك، على ضرورة أن يكون هناك حوار استراتيجي، لا تكتيكي فقط، بين أنقرة وواشنطن.

وأشار أن "ثمة حاجة ماسة لإجراء حوار استراتيجي جيوسياسي موسع بين أنقرة وواشنطن، يضع كل شيء في نصابه، سواء في قضايا الطاقة والحرب الدائرة في أوكرانيا والأوضاع في أفغانستان وليبيا وشرقي المتوسط وغيرها من المسائل، وذلك ليس من أجل البلدين فقط وإنما لمستقبل الكوكب".

وأردف متحدث الرئاسة التركية: "التحديات التي يواجهها العالم اليوم بدءاً من الطاقة والهجرة وصولاً إلى مكافحة الإرهاب والحرب الدائرة في أوكرانيا، باتت متداخلة"، لافتاً أن "حدثاً معيناً في مكان ما يمكن أن يكون له تأثير كبير في مكان آخر من العالم".

وأوضح قالن أن "تأثير الفراشة" للأحداث أصبح محسوساً في جميع المناطق حول العالم، مؤكداً ضرورة إنتاج أفكار وسياسات تجعل العالم آمناً، مشدداً على مفهوم "لا أحد منا آمن حتى نكون جميعا آمنين".

ومن المقرر أن يلتقي قالن، في وقت لاحق الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، وسيتناول اللقاء سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".