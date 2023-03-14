قالن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه سيلتقي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في واشنطن، الثلاثاء.

ولفت في تصريح صحفي، الاثنين، إلى أن اللقاء سيتناول سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد سبب يمنع ضمان عضوية السويد وفنلندا في الناتو خلال قمة الحلف هذا الصيف.

وأكد أنهم سيستمرون في التواصل مع المسؤولين الأتراك أيضاً في هذا الإطار، وليس مع فنلندا والسويد فحسب.

والخميس، عقد في بروكسل اجتماع الآلية المشتركة الدائمة بين تركيا والسويد وفنلندا، وأعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عقب الاجتماع، أنه جرى في ظل أجواء إيجابية.

بدوره، قال كبير المفاوضين السويديين المسؤول عن ملف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أوسكار ستينستروم، بعد الاجتماع، إن بلاده كثفت إجراءاتها ضد الإرهاب وتنظيم "بي كي كي"، مشيراً أن "الجرائم المنظمة الكبيرة وعلاقتها بتمويل الإرهاب تعصف ببلاده".

واتفقت تركيا والسويد وفنلندا، الخميس الماضي، على عقد الاجتماع الرابع للآلية المشتركة خلال الربيع المقبل، والإبقاء على الآلية حتى بعد استكمال السويد وفنلندا عملية الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.