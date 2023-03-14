محادثات بين تركيا والأمم المتحدة لبحث اتفاقية الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الثلاثاء، وفق وزارة الخارجية التركية.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

والإثنين، أعلنت روسيا موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما فقط.