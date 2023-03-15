أردوغان: سنفي بتعهداتنا المتعلقة بانضمام فنلندا لحلف الناتو

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستقوم بما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وستفي بتعهداتها.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، عقب خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، في البرلمان، أن نظيره الفنلندي ساولي نينيستو سيزور تركيا الجمعة.

وفي معرض رده على سؤال صحفي حول احتمال انضمام فنلندا إلى الناتو، الأسبوع المقبل أو التوصل إلى حل في هذا الخصوص، قال: سنعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهلسنكي، على هامش قمة زعماء الناتو في مدريد.

وأردف الرئيس التركي: "السيد نينيستو سيزورنا يوم الجمعة، وسنقوم بما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا."

يُذكر أنه في 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.