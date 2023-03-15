المواطنون الأتراك في الخارج يبدؤون التصويت للانتخابات في أبريل/نيسان المقبل

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات أن المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج سيتمكنون من البدء في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة يوم الخميس 27 إبريل/نيسان.

وجاء في قرار المجلس يوم الثلاثاء أن التصويت في المعابر الحدودية والأماكن الانتخابية في الخارج، سيبدأ في 27 أبريل/نيسان وينتهي في 9 مايو/أيار، حسبما قال المجلس.

ويوجد حوالي 6.5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، بما في ذلك أكثر من 5.5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية.

وفي حال لم يفز أي مرشح بالانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار، فستكون هناك جولة إعادة في 28 مايو/أيار، وعندها، سيقوم المواطنون الأتراك في الخارج بعملية التصويت بين 20 و24 مايو/أيار، حسبما أضاف المجلس.

هذا وكان تحالف المعارضة المكون من 6 أحزاب، أعلن الأسبوع الماضي عن ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قلتشدار أوغلو البالغ 74 عاماً، كمرشحٍ مشترك ضد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فيما تسعى الأحزاب الصغيرة أيضاً للإعلان عن مرشيحها.

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات مؤخراً إن 36 حزباً سياسياً مؤهلون للتنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا، المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار.

ووفقاً لتحالف الأمة المعارض، من المتوقع أن تكون الانتخابات ضيقة، إذ تشير بعض استطلاعات الرأي إلى تقدم أردوغان الواضح ضد أحزاب المعارضة الستة. كما أظهرت الاستطلاعات الأخيرة زيادة بمقدار 3 نقاط ما أدى إلى رفع النسبة إلى 41% لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أما الأحزاب الصغيرة، فيفكر قادة الكثير منها بالانضمام إلى تحالف الشعب لتعزيز موقفهم في الانتخابات المقبلة، علماً أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية شريكان فيه.