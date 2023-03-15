وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يبحثان اتفاقية الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اتفاقية شحن الحبوب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأوضح بيان "الخارجية التركية" أن تشاوش أوغلو ولافروف تناولا اتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية، والعلاقات الثنائية.

وتنتهي مدة الاتفاقية في 18 مارس/ آذار الجاري، وتسعى تركيا إلى تمديدها 120 يوماً بالتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني، بحسب مع ذكره وزير الدفاع خلوصي أقار اليوم الأربعاء.

والاثنين أعلنت روسيا، موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً فقط، وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الوزير خلوصي أقار يواصل المباحثات والاتصالات مع نظرائه والشخصيات المعنية الأخرى لتأمين تمديد الاتفاقية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/ آب 2022، تم شحن 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي 22 يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.