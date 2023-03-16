أردوغان يؤكد مواصلة الجهود لجمع روسيا وأوكرانيا على طاولة المفاوضات

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال مشاركته في القمة الطارئة لمنظمة الدول التركية المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنواصل حتى النهاية جهودنا لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وحول القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، قال: بوصفنا منظمة للدول التركية جسدنا دعمنا الحازم والقوي لأتراك قبرص، وسنواصل النضال لرفع القيود والاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف: سوف نظهر مرة أخرى وعلى أعلى مستوى أن العالم التركي على قلب رجل واحد.