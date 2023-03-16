تركيا تشيد بتضامن الدول التركية القوي معها بعد زلزال 6 فبراير

ألقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو كلمة في اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، الخميس، قال فيها إن منظمة الدول التركية "تواصل تعزيز بنيتها التحتية المؤسسية وتوسع التعاون القائم بين أعضائها في مجالات جديدة".

وأوضح أن المنظمة "كانت حلما لجميع البلدان الناطقة باللغة التركية، وهذا الحلم تحقق".

وشكر تشاوش أوغلو جميع بلدان المنظمة على تضامنهم وتكاتفهم مع تركيا في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة زيادة التعاون والاستثمارات المشتركة بين أعضاء منظمة الدول التركية.

وذكر أن الفترة الحالية التي يمر بها العالم "تنطوي على تحديات كبيرة تعني منظمة الدول التركية عن كثب".

وأشار تشاوش أوغلو إلى "الأهمية الكبيرة" لمنح جمهورية شمال قبرص التركية صفة العضو المراقب في منظمة الدول التركية.

وتابع قائلا: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو تحقيق المساواة في السيادة والحقوق والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي (مع الشطر الرومي)، وإزالة العزلة والقيود التي يتعرضون لها".