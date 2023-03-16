رسميا.. أردوغان مرشح العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقر عقدها في 14 مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقدته الكتلة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وورد في نص القرار: "وفقًا للمادة 101 من الدستور والمادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية، نقدم رئيس حزب العدالة والتنمية السيد رجب طيب أردوغان، كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 14 مايو المقبل".

ووقع النواب الذين حضروا الاجتماع على عريضة ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت رسميا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، يوم 14 مايو/ أيار المقبل، وحددت يوم 28 الشهر نفسه موعدا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الجولة الأولى.