منظمة الدول التركية تعقد قمة تضامنية طارئة في أنقرة بعد زلزال 6 فبراير

باقتراح من أذربيجان، تعقد في أنقرة، اليوم الخميس، قمة طارئة تضامنية لمنظمة الدول التركية بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن القمة ستعقد تحت عنوان: "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية" وبرعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويشارك في القمة رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، إضافة إلى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس شؤون الشعب في المجلس الوطني التركمانستان قربان قولو بردي محمدوف بصفة دول مراقبة.

وهذه أول مشاركة لقبرص التركية في قمة للمنظمة بعد حصولها على صفة مراقب في قمة العام الماضي بمدينة سمرقند الأوزبكية.

وتعقد القمة للتضامن مع تركيا بعد زلزال 6 فبراير الماضي، ومن المنتظر أن تبحث مواضيع حول تطوير التعاون في مكافحة الكوارث وآثارها، وأن تتناول مسائل مشتركة مدرجة على أجندة الدول.

كما من المزمع أن يعقد الرئيس أردوغان لقاءات ثنائية مع نظرائه على هامش القمة.