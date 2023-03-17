أردوغان: قررنا الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه طلب من البرلمان التركي المصادقة على طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي اليوم في أنقرة: أعتقد أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب دورا فاعلا في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

وأضاف: قررنا بدء برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، استنادا إلى الاهتمام بإزلة مخاوفنا الأمنية. معرباً عن أمله في أن يوافق البرلمان التركي على عضوية فنلندا بالناتو قبل الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، ثمن الرئيس الفنلندي القرار التركي وقال: موافقة تركيا على عضويتنا في الناتو أخبار مهمة جدًا للشعب الفنلندي، ونحن نشكر الرئيس أردوغان على الموافقة.

كما أكد أردوغان أن تركيا مهتمة بمواصلة دعم فنلندا القوي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص عضوية السويد في الناتو، شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل محادثاتها مع ستوكهولم على أساس مبادئ الحلف ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن مسار التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد.

وبيّن أن أنقرة قدمت إلى السويد قائمة تضم أسماء 120 إرهابيًا وطلبت تسليمهم لتركيا، وأضاف: "ليس من الممكن أن نتعامل معها بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم".

وأردف: "طالما نلمس خطوات سلبية ضد تركيا في مكافحة الإرهاب، فإننا على استعداد لاتخاذ أي شكل من المواقف بغض النظر عن مصدرها".