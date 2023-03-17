ترحيب أمريكي بموافقة تركيا على انضمام فنلندا لحلف الناتو

رحبت الولايات المتحدة بقرار تركيا الشروع في عملية التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي/الناتو.

جاء ذلك في بيان صادر عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الجمعة.

وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيرسل بروتوكول انضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان، وتتطلع إلى اختتام هذه العملية في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن بلاده تريد أن توافق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، كما دعا المجر إلى إكمال عملية الموافقة على انضمام كل من فنلندا والسويد للحلف دون تأخير.

ولفت إلى أن فنلندا والسويد شريكان قويان تتشاطران قيم الناتو، وستعززان التحالف وتساهمان في أمن أوروبا.

وأضاف سوليفان: "تعتقد الولايات المتحدة أن كلا البلدين يجب أن يصبح عضوا في الناتو في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس أردوغان موافقة تركيا على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلا من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.