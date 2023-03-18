أردوغان: كما نجحنا في تحقيق المستحيل في جناق قلعة يمكننا أيضاً تجاوز آثار كارثة العصر

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا: "لن تتخلى إطلاقا عن إبقاء روح جناق قلعة حية ومتقدة"، في الذكرى الثامنة بعد المئة للنصر التاريخي.

جاء ذلك السبت في رسالة بمناسبة يوم الشهداء والذكرى الـ 108 لنصر جناق قلعة، الذي حققه الجيش العثماني ضد القوات الغازية في الحرب العالمية الأولى.

وترحم أردوغان على الأبطال والشهداء الذين سطروا ذلك النصر عبر كفاحهم ضد الإمبرياليين قبل 108 أعوام، في سبيل حماية وجود الأمة التركية في الأناضول والدفاع عن الأراضي التي باتت وطنا للأتراك منذ ألف عام، واستذكرهم بإجلال.

وأكد أن انتصار جناق قلعة هو ملحمة بطولية عظيمة وتاريخية أعلنت فيها الأمة التركية مرة أخرى للعالم أنها لن تتخلى عن استقلالها أبدا.

وقال: "اليوم نعمل من أجل بلدنا وأمتنا بالروح والإرادة التي أظهرناها في نصر جناق قلعة، ونواصل نضالنا مع الإيمان بأنه يمكننا التغلب على جميع أنواع الصعوبات بالوحدة والتعاضد".

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن تاريخنا المجيد الذين تم تسطيره ببطولة وشجاعة كبيرتين ولن نتخلى اطلاقا عن إبقاء روح جناق حية ومتقدة".

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة، بمثابة تحول لصالح الأتراك حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة في الحرب العالمية الأولى.

ونوه الرئيس أردوغان أن ثمة حاجة مجددا إلى روح جناق قلعة لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي تحترق فيها القلوب بسبب كارثة الزلزال والسيول.

وشدد على أنه لا يمكن تضميد جراح الزلزال الذي تسبب بدمار وألم كبيرين في 11 ولاية ومصرع نحو 49 ألف شخص إلا بإحياء تلك الروح.