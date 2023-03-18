أقار: وضع مروحية تحت تصرف بي كي كي الإرهابي جريمة علنية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إنه تم مجددا ضبط داعمي تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بالجرم المشهود وذلك بمنحهم المروحيات، تعليقا على تحطم مروحية تقل إرهابيين من "بي كي كي" شمالي العراق مؤخراً.

جاء ذلك في كلمة للوزير في مراسم إحياء يوم الشهداء الموافق 18 مارس/ آذار من كل عام، أقيمت في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

واستهل أقار كلمته بالترحم على الشهداء وعلى ضحايا كارثتي زلزال قهرمان مرعش وسيول شانلي أورفة.

وأكد مواصلة تركيا مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "بي كي كي/ واي بي جي" و"داعش" و"غولن" داخل حدودها وخارجها.

وأضاف: "مرة جديدة يتم ضبط داعمي التنظيم الإرهابي بالجرم المشهود من خلال منحهم المروحيات".

وتابع: "عليهم أن يدركوا أن هذه جهود لا طائل من ورائها، فحربنا على الإرهاب ستستمر دون انقطاع حتى القضاء على آخر إرهابي".

وبين أن الجيش التركي يحمي حقوق البلاد ومصالحها بكل عزم، إلى جانب مكافحته الإرهاب.

وأكد أن تركيا تساهم في السلام الإقليمي والعالمي عبر مبادرات تتخذها، لا سيما اتفاقية شحن الحبوب في البحر الأسود، وأنها تدعم القضايا العادلة لأصدقائها وإخوانها وحلفائها.

وأوضح أنها تمكنت من تحييد 37 ألفا و647 إرهابيا داخل تركيا وشمالي العراق وسوريا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، و306 إرهابيين منذ بداية العام الحالي.

وأمس، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق أن بعض من كانوا داخل المروحية المتحطمة في دهوك هم أعضاء في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأفاد بيان نشرته وحدة مكافحة الإرهاب، أن المؤسسات المعنية في الإقليم تواصلت مع الحكومة المركزية العراقية وقوات التحالف الدولي وتركيا بشأن المروحية المتحطمة، وتبين لها أنها لا تعود للجهات المذكورة.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت تحقيقا أوليا في الحادثة حيث أشارت النتائج المبدئية إلى أن المروحية من طراز "يوروكوبتر إيه إس 350"، وأن بعض القتلى هم عناصر في "بي كي كي" الإرهابي.

والأربعاء، نفت وزارة الدفاع التركية صحة مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة شمالي العراق.