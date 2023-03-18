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تشاوش أوغلو: أنقرة والقاهرة بحاجة إلى العمل "بشكل أوثق" من أجل المنطقة

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 18.03.2023 13:36
آخر تحديث في 18.03.2023 13:58
تشاوش أوغلو: أنقرة والقاهرة بحاجة إلى العمل بشكل أوثق من أجل المنطقة

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو القاهرة اليوم السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وزيارة تشاوش أوغلو هي الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاوش أوغلو.

يشار إلى أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلزال.

وفي المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن تركيا ومصر أبدتا إرادة تعزيز العلاقات في عدة مجالات.

وأكد تشاوش أوغلو أنى لدى الجانبين رغبة في تعزيز العلاقات في مجالات كالطاقة والتجارة والنقل والدبلوماسية.

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