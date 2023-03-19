الرئيس التركي: مباحثاتنا نجحت في تمديد اتفاقية الحبوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح قلعة "سد البحر" وطريق سريع في ولاية "جناق قلعة" شمال غربي البلاد.

وذكر أردوغان أن اليوم كان موعد انتهاء مدة اتفاقية الحبوب التي تعتبر من أهم قضايا التفاهم بين الطرفين المتحاربين، إلى جانب تبادل الأسرى.

وقال الرئيس التركي إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين، ضمنا تمديد مدة الاتفاقية التي كان مقررًا انتهاؤها في 19 مارس/آذار (الجاري)".

وأشار إلى أن الاتفاقية ساهمت في شحن 25 مليون طن من الحبوب عبر أكثر من 800 سفينة إلى الأسواق العالمية.

وتابع: "هذه الاتفاقية تشكل أهمية حيوية بالنسبة إلى استقرار الإمدادات الغذائية العالمية".

وأعرب عن شكره للجانبين الروسي والأوكراني وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على جهودهم في تمديد الاتفاقية مرة أخرى.

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً.

وقالت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن "روسيا أبلغت جميع الأطراف المعنية بتمديد الاتفاقية 60 يوماً عبر مذكرات خاصة وليس فقط شفهياً".

وفي وقت سابق السبت، كشف وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، في تغريدة عبر تويتر، عن تمديد اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا.

وعبّر عن امتنانه لغوتيريش والرئيس أردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "وجميع شركائنا لالتزامهم بالاتفاقيات".

وفي 22 يوليو/ تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.