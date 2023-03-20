أنقرة وأثينا تقرران الدعم المتبادل لمرشحيهما بالمحافل الدولية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن أنقرة وأثينا قررتا دعم مرشحي بعضهما البعض في المحافل الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، خلال لقائه نظيره اليونان نيكوس دندياس، على هامش مؤتمر المانحين الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لدعم تركيا بمواجهة آثار الزلزال.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا واليونان ستواصلان تعاونهما فيما يخص دعم مرشحيهما بشكل متبادل، في المحافل الدولية.

وأعرب الوزير التركي عن شكره لليونان إزاء الدعم الذي قدمته لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها، في السادس من فبراير/ شباط الماضي.

كما تقدم تشاوش أوغلو بالعزاء لليونان حكومة وشعباً، في ضحايا حادث تصادم قطارين شمالي اليونان، قبل أسبوعين.

وعبّر عن سعادته إزاء الأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات التركية اليونانية خلال المرحلة الراهنة.

وأفاد بأنه يعتقد بانعكاس هذه الإيجابية أكثر وأكثر على كافة الأصعدة في علاقات البلدين.

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن لقاءه مع تشاوش أوغلو جرى في أجواء "إيجابية وبناءة".

وعبر عن شكره لنظيره التركي، مبيناً أنه كان أول مسؤول أجنبي يتصل به ويعرض المساعدة فور وقوع حادثة تصادم قطارين شمالي اليونان.

كما أعرب عن شكره وتقديره لتركيا، إزاء سماحها لأحد اليونانيين المسجونين على أراضيها، بالمشاركة في مراسم تشييع ابنه الذي قضى في حادث تصادم القطارين.

وحول اتفاق البلدين على دعم مرشحيهما في المحافل الدولية، قال دندياس إن تركيا ستدعم ترشح اليونان للعضوية المؤقتة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال دورة 2025 - 2026.

في المقابل، ستدعم اليونان ترشّح تركيا لمنصب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، بحسب دندياس.