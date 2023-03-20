روسيا تعلن تأجيل الاجتماع الرباعي حول سوريا لأسباب تتعلق بالجاهزية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن الجانب الروسي طلب تأجيل الاجتماع الرباعي حول سوريا على مستوى نواب وزراء الخارجية لعدم تمكنه من التحضير له بعد.

جاء ذلك في حديث للصحفيين حول زيارته إلى القاهرة التي أجراها السبت، والتقى خلالها مع نظيره المصري شكري.

وقال: "لكن النظام السوري كان هناك، وربما اتخذوا قرارا مشتركا، وقالوا سنعقده لاحقا، ونحن وافقنا، وننتظر تحديد موسكو لتاريخ الاجتماع، لأنهم هم من اقترحوا عقده وهم من سيستضيفونه".

وكان من المخطط أن تستضيف موسكو اجتماعا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في 15 و16 مارس/ آذار الحالي.

مؤتمر المانحين الدولي

وفيما يخص مؤتمر المانحين المزمع عقده اليوم الاثنين في بروكسل البلجيكية، لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، لفت تشاوش أوغلو إلى نشر تقرير تقييم التعافي من زلزال تركيا وإعادة الإعمار "تيرّا" المعد من قبل برنامج الأمم المتحدة للإنماء والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبيّن أن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء سيقومان بعروض تقديمية بخصوص التقرير خلال المؤتمر، مؤكدًا أن هذا التقرير سيكون مرجعا عندما تتعاون تركيا مع أي مؤسسة ائتمان لاحقًا، وليس مرجعا للمؤتمر فقط.

وفي رده على سؤال حول طبيعة الدعم خلال المؤتمر، أوضح تشاوش أوغلو أن التبرعات ستكون على أشكال مختلفة منها النقدي ومنها على شكل مشاريع أو دعم مادي لمشاريع معينة.

*العلاقات مع اليونان

نفى تشاوش أوغلو وجود أي خطط لزيارة اليونان، مرجحًا عقد لقاء مع نظيره اليونان نيكوس دندياس في بروكسل على هامش مؤتمر المانحين الذي سينطلق الساعة 13:30 بتوقيت تركيا وسيلقي فيه الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة عبر الاتصال المرئي.

وشدد الوزير التركي على استمرار خلافات الرأي في المجالات الإشكالية مع اليونان، وقال: "نتفاوض حول كيفية حلها خلال المحادثات الاستشارية، ولكن ليس هناك أي اتفاق بعد، لذلك فإن تلك المشاكل مستمرة".

* طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو

وفي رده على سؤال حول وجود تغير بموقف السويد بعد موافقة تركيا على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، لفت تشاوش أوغلو أنه أبلغ نظيره السويدي توبياس بيلستروم خلال لقائهما الجمعة، بقرار أنقرة المتعلق بفنلندا.

وأضاف: "أبلغته أننا نرغب في تلقي السويد الخبر منا مباشرة بدل أن تسمعه عبر وسائل الإعلام لما نوليه من أهمية واحترام لعلاقاتنا الثنائية، ومن جانبه قال بيلستروم إنهم يتمنون إتمام (طلب عضويتهم) قبل قمة الناتو المقبلة، وأنا أكدت له أن الأمر متعلق بهم وبالخطوات التي سيتخذونها حتى القمة".

ولفت أن الولايات المتحدة والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أكدا سابقًا ضرورة انضمام السويد وفنلندا للناتو، مستدركًا بالقول: "قلنا يجب فصل الطلبين، إذ إننا أخبرناهم أننا ننظر بإيجابية إلى فنلندا ولا ننظر بإيجابية للسويد، وبأننا نسمح بدخول من يلتزم بمسؤولياته ويطبق المذكرة الثلاثية (في مدريد) ولا نسمح لمن لا يتخذ أي خطوة بهذا الصدد".

في 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلا من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، بحسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.