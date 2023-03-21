أردوغان يؤكد لنظيره الإسرائيلي أهمية عدم السماح بالاستفزازات بالأقصى خلال شهر رمضان

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية .

وأوضح البيان أن هرتسوغ هنأ أردوغان بحلول شهر رمضان المبارك، فيما عايد أردوغان نظيره الإسرائيلي بعيد الفصح الذي سيحتفل به اليهود في أبريل/ نيسان المقبل.

وأعرب أردوغان عن قلقه العميق إزاء تزايد الهجمات وأعمال العنف في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان.

وشكر أردوغان، هرتسوغ على المساعدات التي قدمتها إسرائيل خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، مؤكدا أن بلاده متمسكة بإصرارها على تعزيز العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.