أقار مستقبلاً نظيره العراقي: "بي كي كي" الإرهابي يهدد تركيا كما يهدد العراق

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يشكل تهديدا مشتركا لكل من تركيا والعراق.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، اليوم.

وأوضح أقار أن أنقرة تحترم وحدة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها العراق، مؤكدا تصميم القوات التركية على دحر الإرهاب وحماية حدود البلاد.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين التركي والعراقي.

وتناول الوزيران في اللقاء، عددا من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وشكر أقار الجانب العراقي على المساعدات التي قدمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.