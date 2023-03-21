واشنطن تتعهد بتقديم 50 مليون دولار لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عزمها تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الذي نظّم أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب بيان الوكالة.

وأوضح البيان أن الزلزال تسبب في مصرع أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة.

وأضاف أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للمتضررين من الزلزال وصل إلى 235 مليون دولار.

وأمس، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، تعهّد مؤتمر المانحين في بروكسل بتقديم نحو 7 مليارات يورو لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.