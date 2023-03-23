أردوغان: عملياتنا العسكرية مستمرة حتى القضاء على التهديدات الإرهابية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية ستتواصل داخل الحدود وخارجها حتى القضاء على كافة التهديدات الإرهابية للبلاد ولشعبها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، بعد مشاركته في إفطار جماعي مع المتضررين من زلزال 6 فبراير/شباط في ولاية قهرمان مرعش الجنوبية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها، إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا".

وأضاف أن "قواتنا لن تكتفي بهزيمة الإرهاب وإنما ستحطم المخططات القذرة لأولئك الذين يدعمون هؤلاء الأوغاد ويزودونهم بالسلاح والذخيرة".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "محاولات تركيع تركيا بواسطة الإرهاب سنُفشلها معًا".