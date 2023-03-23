أردوغان يحضر مراسم وضع حجر الأساس لمنازل مخصصة لمتضرري الزلزال

حضر الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مراسم وضع حجر الأساس لـ 17.902 منزل مخصصة للمتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش.

وجرت المراسم أمام بلدية قهرمان مرعش، حيث شارك الرئيس مرئيا في وضع حجر الأساس في عدة نقاط تابعة للولاية.

وقال أردوغان في كلمة: "ربما دمر الزلزال منازلنا وألحق بنا الأذى، لكن هذه الكارثة لن تسلب إرادتنا في النجاح، وعزمنا على تحقيق 'قرن تركيا'".

وأردف: "شمرنا عن سواعدنا لبناء 77 ألفا و57 منزلا بالمدينة و30 ألفا و310 منازل قروية في قهرمان مرعش".

وأضاف: "سننجز المنازل الدائمة في منطقة الزلزال خلال عام واحد ونسلمها لمواطنينا الذين يستحقونها".