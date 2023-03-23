تركيا تنشئ أنظمة لإدارة موارد المياه بمنهجية عقلانية وشاملة

أعلن وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشجي، إنشاء أنظمة لإدارة موارد المياه بنهج عقلاني وشامل، لمواجهة أي أزمة مياه محتملة، وسط تحذيرات أممية من تداعيات التغير المناخي وتأثيره على وفرة المياه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.

وأوضح كيريشجي أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير شبكات مراقبة المياه على أساس تغير المناخ.

وأشار إلى أن تركيا تقع في حوض البحر المتوسط الذي يعد الأكثر تضررًا من التغيرات في المناخ.

وذكر كيريشجي أن تركيا تواجه فيضانات بشكل متكرر وشديد بالإضافة إلى الجفاف.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لزيادة كفاءة استخدام المياه خاصة في مجال الزراعة.

وشدد على أهمية تعبئة موارد مالية إضافية وزيادة التعاون الفني من أجل تحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030 فيما يخص مسألة المياه.

وتابع: "أود أن أؤكد أهمية تقديم البلدان المتقدمة الدعم المالي والتكنولوجي للبلدان النامية فيما يتعلق بالاستخدام الفعال للمياه".