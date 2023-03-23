لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصادق على عضوية فنلندا بحلف الناتو

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون دخول فنلندا في حلف شمال الأطلسي/الناتو.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة النائب عاكف تشاغطاي قليج، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب جهاز الاستخبارات.

وخلال الاجتماع زوّد براق أقجة بار نائب وزير الخارجية، البرلمانيين بمعلومات عن مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان موافقة تركيا على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلا من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، بحسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.