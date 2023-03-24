وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تحصل تركيا على مقاتلات إف-16 المطورة

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة حصول تركيا على مقاتلات إف-16 المطورة.

جاء ذلك في شهادة أدلى بها الوزير الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وتلقى بلينكن سؤالا عن بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا والخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لضمان ألا تُستخدم الأسلحة الأمريكية لتهديد الحلفاء.

ورد بلينكن قائلا: "نعتقد أنه ينبغي أن تحصل تركيا على مقاتلات إف-16 المطورة وحزمة التحديث للطائرات الحالية".

وتابع: "نعتقد أن ذلك مهمٌ لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ومضى قائلا: "في الوقت نفسه نعمل بجد لمحاولة ضمان تخفيف أي توترات قائمة بين حلفاء الناتو، في هذه الحالة اليونان وتركيا، وعدم الانخراط في أي أعمال أو خطاب من شأنه أن يؤجج الموقف".

واستدرك: "إن تركيز جهودنا، سواء كان ذلك مع تركيا أو مع اليونان، وسواء كان مع أي حليف آخر في الناتو، هو التأكد من أن لديهم المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها لتكون قابلة للتشغيل البيني بشكل كامل".

"في الوقت نفسه، بالطبع، (نعمل على) ضمان عدم استخدام أي معدات أو تقنية نقدمها لتعزيز هذه الاختلافات في تلك النزاعات".

وتفاوضت أنقرة وواشنطن على بيع 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

والمقاتلات الأمريكية إف-16 تشكل العنصر الرئيس في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن.