إعادة فتح الحدود بين تركيا وأرمينيا بعد عقود من القطيعة

أعلن مسؤولون أرمنيون أن تركيا وأرمينيا تخططان لفتح الحدود البرية بشكل دائم للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان يوم الجمعة إن الحدود البرية ستفتح مبدئيًا فقط للدبلوماسيين ومواطني الدول الثالثة حتى بداية الموسم السياحي.

وهناك بالفعل حركة جوية مباشرة بين أرمينيا وتركيا، لكن الحدود بين البلدين مغلقة منذ عقود والعلاقات الدبلوماسية متوقفة.

وقد فتحت تركيا الحدود لأول مرة في فبراير/شباط عندما أرسلت أرمينيا مساعدات إنسانية وعمال إغاثة بعد الزلازل التي ضربت البلاد.

العام الماضي، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن أرمينيا تريد إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا دون أي شروط مسبقة.

ولا تربط تركيا وأرمينيا علاقات دبلوماسية أو تجارية منذ ثلاثة عقود، والمحادثات هي المحاولة الأولى لاستعادة الروابط منذ اتفاق السلام لعام 2009.

لم يتم التصديق على هذا الاتفاق قط، وظلت الاتصالات متوترة. بعد الحرب على قره باغ التي دعمت فيها تركيا أذربيجان ضد أرمينيا، دخلت العلاقات التركية الأرمنية مرحلة جديدة، حين قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا مستعدة للحوار مع أرمينيا.