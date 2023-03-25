الرئيس أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي بوتين

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، على الحاجة إلى "الوقف الفوري" للصراع في أوكرانيا.

وقالت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان يوم السبت إن أردوغان نقل للرئيس فلاديمير بوتين "الأهمية التي توليها تركيا للوقف الفوري للنزاع الروسي الأوكراني من خلال المفاوضات".

كما شكر بوتين على "موقفه الإيجابي من تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود".

ووقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقًا في إسطنبول في يوليو الماضي لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية تم إغلاقها بعد بدء الحرب في فبراير/شباط.

تم تمديد الاتفاقية للمرة الثانية الأسبوع الماضي لمدة 120 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها مباشرة.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا أيضا "خطوات لتعزيز العلاقات التركية الروسية".

وقال الرئيس التركي إن البلدين "يمكنهما اتخاذ مزيد من الخطوات بناء على التعاون الاقتصادي المتفق عليه في سوتشي"، في إشارة إلى اجتماعهما في المنتجع السياحي الروسي في أغسطس الماضي.

خلال تلك المحادثات، اتفق أردوغان وبوتين على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطاقة والتجارة والتعاون الاقتصادي.

وقال أردوغان إنهم توصلوا إلى اتفاق لاستخدام الروبل الروسي في التجارة ووقعوا مذكرة تفاهم حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.