استياء تركي حيال استضافة فرنسا أعضاء "واي بي جي" الإرهابي

أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عن استيائه حيال استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.

وقال شنطوب في تغريدة على تويتر، الاثنين: "استضافة تنظيم إرهابي انفصالي يهدد الأمن القومي لتركيا في مجلس الشيوخ الفرنسي، أمر خطير للغاية ولكنه ليس مفاجئاً".

وأوضح شنطوب أن "فرنسا سبق لها أن أقامت علاقات مع تنظيمات إرهابية، وخاصة داعش، سواء بشكل علني أو خفي".

وأضاف: "بصفتي رئيساً للبرلمان التركي، أقول بأن استضافة برلمان أي بلد لأعضاء تنظيم إرهابي يضعف سمعة تلك المؤسسة".

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الفرنسي لدى أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجاً على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي.

وأبلغت أنقرة السفير الفرنسي إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء من تنظيم "واي بي جي" الذي يعدّ امتداداً لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف".