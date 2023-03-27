وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي

استدعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين السفير الفرنسي لدى أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجاً على استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي.

وبحسب مصادر دبلوماسية، نقلت عنها وكالة الأناضول، أبلغت وزارة الخارجية التركية السفير الفرنسي إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء من تنظيم "واي بي جي" الذي يعدّ امتداداً لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف".

وأبلغت الوزارة السفير، تجديد أنقرة تطلعها إلى اتخاذ السلطات الفرنسية خطوات في إطار مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لـ"مساعي شرعنة" تنظيم في سوريا يعد امتداداً لـ"بي كي كي" الإرهابي.

وطلبت "الخارجية التركية" من فرنسا "دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (في حلف شمال الأطلسي)".

وذكرت المصادر الدبلوماسية أنّ السفير التركي في باريس، سيبلغ السلطات الفرنسية المعنية رفض تركيا الشديد لما جرى في مجلس الشيوخ الفرنسي.