تحييد 4 من إرهابيي "بي كي كي" شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الداخلية في بيان، أن قوات الأمن تواصل نشاطها في المنطقة ضمن إطار عمليات "أرن الحصار الشتاء 5".

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 4 من إرهابيي "بي كي كي" في منطقة "يوكساك أوفا" بهكاري.

وفي تعليقه على الأمر، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، عبر حسابه على تويتر، إن الإرهابيين الـ 4 تم تحييدهم بعد عملية متابعة ورصد استغرقت 4 أشهر.

يشار إلى أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.