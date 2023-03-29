أردوغان: أنقرة ستواصل تقديم كل ما تحتاجه فلسطين من دعم

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستواصل تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاجه فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تحتاجه فلسطين من دعم.

من جهة ثانية، أعرب الرئيس التركي عن شكره على التضامن الذي أظهرته فلسطين إثر الزلازل في تركيا.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن الرئيس عباس بحث مع نظيره التركي، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وذكرت الوكالة، أن الرئيسين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وأكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

وأعرب الرئيس عباس عن أمله أن تجتاز تركيا وشعبها تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط الماضي.