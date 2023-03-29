أردوغان: الحكومة التركية سترفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية سترفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

كما أعلن أردوغان أن حكومته ستخفض تعرفة الكهرباء بنسبة 15 بالمئة لجميع المشتركين، والغاز الطبيعي بنسبة 20 بالمئة للمنشآت الصناعية، اعتباراً من أبريل/ نيسان القادم".

وشدد الرئيس على أن الجهود المبذولة لإنجاز الانتخابات لن تحول دون التفكير بآلام متضرري الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت رسميا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/ أيار المقبل، وحددت يوم 28 من الشهر نفسه موعدا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الأولى.

وأوضح أردوغان أن حكومته ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال، وتعمل على إنشاء المنازل وإحياء المدن المنكوبة بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن جميع البلديات التابعة لحزبه وكافة المنظمات المدنية ستسخر جهودها لدعم المناطق المنكوبة وتقيم كافة الفعاليات الرمضانية في المدن والقرى المتضررة من الكارثة.

وأكد الرئيس أردوغان أنه سيواصل زيارة المناطق المتضررة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، لمشاركة أبناء تلك المناطق آلامهم وأحزانهم.

على صعيد آخر أشاد أردوغان بالإقبال الكبير الذي أظهره المواطنون على تقديم طلبات لشراء سيارة توغ الكهربائية محلية الصنع.

وقال بهذا الخصوص، إن عدد المتقدمين بطلبات شراء الطراز T10X لسيارة توغ تركية الصنع، تجاوز 177 ألفا.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة التركية لصناعة السيارات الكهربائية أنّ سعر سيارتها من موديل T10X سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (50 ألف دولار).

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألف غير مباشرة.