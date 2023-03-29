الرئيس التركي: إنجازاتنا في المجالات الدفاعية تكملة لقوتنا السياسية والاقتصادية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن مشاريع الصناعات الدفاعية "أصبحت مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية".

جاء ذلك في كلمة له خلال برنامج إفطار رمضاني للقوات المسلحة في مقر قيادة لواء الإغاثة الإنسانية في الجيش التركي في منطقة سينجان بأنقرة، حيث كان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله، وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولر.

وأعرب الرئيس أردوغان عن امتنانه لكل فرد من أفراد القوات المسلحة شارك في رفع الأنقاض وأعمال المساعدة وحفظ الأمن إثر كارثة الزلزال.

من ناحية أخرى، لفت أردوغان إلى أن "تركيا باتت تجري عمليات تذهل العالم على حدودها الجنوبية وأبعد من ذلك، بعد أن كانت تواجه صعوبة في التعامل مع الهجمات الإرهابية داخل حدودها في الماضي".

وأضاف: "بفضل التقدم الذي أحرزناه في الصناعات الدفاعية والقوى البشرية المدربة لجيشنا، اكتسبنا القدرة على القضاء على التهديدات في مصدرها".

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم "في مرحلة جعل مشاريع الصناعات الدفاعية مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية".

وأردف: "عندما ننجح في ذلك بإذن الله سيبدأ قرن تركيا ليس فقط كشعار بل كحقيقة على أرض الواقع".