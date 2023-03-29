رئيسة المجر تؤكد أنه لا غنى عن تركيا في أمن الطاقة لبلادها

قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، إن تركيا ذات أهمية لا غنى عنها فيما يتعلق بأمن الطاقة لبلادها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأفادت نوفاك أنها بحثت مع أردوغان التعاون في مجال الطاقة.

وتابعت: "تركيا تساعد المجر في أمن الطاقة، فهي ذات أهمية لا غنى عنها فيما يتعلق بأمن الطاقة في المجر، نحن بحاجة إلى 'السيل التركي'".

وأشارت إلى أن بلادها تثق بتركيا وشركائها الاستراتيجيين في مسألة الطاقة.

وعن توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ذكرت نوفاك أن المجر تؤيد هذا الأمر مؤكدة رغبة بلادها في اتخاذ خطوات بهذا الصدد.

وأضافت: "بالأمس صدّقت على انضمام فنلندا، تم اتخاذ قرار إيجابي في المجر بشأن انضمامها، وانضمام السويد مدرج على جدول الأعمال، والمناقشات جارية بشأن هذا الموضوع في البرلمان المجري".

>يتبع ///