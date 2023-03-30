إرهابيان من "بي كي كي" يسلمان نفسيهما للقوات التركية

سلم إرهابيان من تنظيم "بي كي كي (PKK)" نفسيهما لقوات تركية حدودية، الخميس، بعد هربهما من شمال العراق.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، إلى استمرار تفكك التنظيم الإرهابي نتيجة العمليات الحازمة للقوات التركية.

وقالت إن إرهابيين من "بي كي كي" سلّما نفسيهما لمخفر حدودي مع العراق في منطقة خابور بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وأكدت أن الإرهابيين هربا من مناطق انتشار التنظيم في شمال العراق.

وشدّدت الوزارة على أن الجيش التركي سيواصل ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردًا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.