الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بمساهمات عقيلة أردوغان في مكافحة تغير المناخ

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقيادة تركيا والسيدة الأولى أمينة أردوغان، في مبادرة "صفر نفايات" التي تعتبر "قضية حيوية" عالميًا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الخميس خلال فعالية رفيعة المستوى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت مبادرة "صفر نفايات" التي أطلقتها تركيا، بحضور عقيلة الرئيس التركي.

وأقيمت الفعالية في إطار اليوم الدولي للقضاء على النفايات والهدر الذي أقرته الجمعية العامة بناء على مبادرة تركية انضمت إليها الكثير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتحيي الأمم المتحدة الخميس للمرة الأولى اليوم الدولي للقضاء على الهدر الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ودعم التحول إلى التدوير.

وقال غوتيريش إن البشرية تتعامل مع كوكب الأرض كما لو كان مكبا للنفايات.

وأضاف: "كل دقيقة، ما يعادل شاحنة نفايات مليئة بالبلاستيك تُلقى في المحيطات. التلوث والمواد الكيميائية يسمم المياه والهواء والتربة".

وأوضح أن "10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من زراعة وتخزين ونقل غذاء لن يتم استخدامه، فيما يعاني أكثر من 800 مليون شخص من الجوع بأنحاء العالم كل عام".

ووفقا للبنك الدولي يُولـّد العالم كل عام 2 مليار طن من النفايات الصلبة، 33% منها لا يُدار بشكل ملائم.

ويرى غوتيريش أن "النفايات تقتل الناس والكوكب والموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والاقتصادات، وحان الوقت للمقاومة وشن حرب على النفايات على عدة أصعدة".

"الصعيد الأول هو أن يتقلد الملوثون أنفسهم القيادة"، حيث يفسر غوتيريش ذلك بأن على من ينتجون النفايات تصميم منتجات وخدمات أفضل وأطول عمرا، وإدارة أي نفايات بطريقة أكثر ذكاء.

الجانب الثاني هو الاستثمار بشكل كبير في قدرة الدول والمدن والحكومات المحلية على تطوير وتوسيع نطاق أنظمة إدارة النفايات، والسياسات التي تشجع الناس على إعادة استخدام وتدوير كل شيء من البلاستيك إلى الإلكترونيات القديمة.

وعلى المستوى المحلي، دعا الأمين العام الدول إلى الاستلهام من أمثلة أخرى مثل مشروع القضاء على الهدر (صفر نفايات) في تركيا.

وفي هذا السياق أعلن إنشاء مجلس استشاري يضم شخصيات بارزة معني بالقضاء على الهدر.

وشكر غوتيريش أمينة أردوغان على موافقتها ترأس هذه المبادرة المهمة مع خوسيه مانويل موللر، رئيس ومؤسس شركة ألغرامو الذي سيكون نائبا لرئيسة المجلس.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار الجمعية العامة، الذي أنشأ اليوم الدولي للقضاء على الهدر.

ويطلب القرار من الأمين العام إنشاء مجلس استشاري قائم على التبرعات ويضم شخصيات بارزة للعمل لمدة 3 سنوات لتشجيع المبادرات المحلية والوطنية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته قال غوتيريش إن البشر يلوثون عالمهم وإن الوقت قد حان للعمل المشترك لبناء مستقبل بدون هدر يتسم بالنشاط الدائري الذي يعيد استخدام الموارد.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب الدول الأعضاء.

وألقت عقيلة الرئيس التركي الخميس، الخطاب الرئيسي للفعالية وأصبحت بذلك أول عقيلة رئيس تركي تلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف اجتماع الجمعية العامة إلى رفع الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة المراعية للبيئة بشأن الحد من الهدر وإدارة النفايات، ومشاركة أفضل الممارسات للمبادرات المحلية والوطنية، وتعزيز الشراكة متعددة الأطراف في هذا المجال.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت منظمة الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/ آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".

ويشجع القرار الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى على تنفيذ مبادرات صفر نفايات.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت عقيلة الرئيس التركي مع الأمين العام للأمم المتحدة، بيان نوايا من أجل نشر المشروع في العالم.