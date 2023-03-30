"بيرقدار قزل ألما" تجتاز بنجاح اختبار "الارتفاع المتوسط"

اجتازت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن الاختبارات الجوية للمقاتلة المسيرة ما زالت مستمرة.

وأضاف البيان أن الاختبار المذكور هو الثالث للمقاتلة المسيرة، وجرى في مركز أقنجي بولاية تكيرداغ غربي البلاد.

وذكر أن المقاتلة المسيرة وصلت إلى ارتفاع 20 ألف قدم خلال الاختبار الأخير.

"بيرقدار قزل ألما"، أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية.

المقاتلة المسيرة المذكورة البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، تستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام في حد أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محليا.