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"بيرقدار قزل ألما" تجتاز بنجاح اختبار "الارتفاع المتوسط"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.03.2023 19:05
بيرقدار قزل ألما الأناضول "بيرقدار قزل ألما" الأناضول

اجتازت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن الاختبارات الجوية للمقاتلة المسيرة ما زالت مستمرة.

وأضاف البيان أن الاختبار المذكور هو الثالث للمقاتلة المسيرة، وجرى في مركز أقنجي بولاية تكيرداغ غربي البلاد.

وذكر أن المقاتلة المسيرة وصلت إلى ارتفاع 20 ألف قدم خلال الاختبار الأخير.

"بيرقدار قزل ألما"، أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية.

المقاتلة المسيرة المذكورة البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، تستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام في حد أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محليا.

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الخبر السابق أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية أن وزير...
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