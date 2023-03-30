وزير الخارجية الروسي يزور تركيا الأسبوع القادم

أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة إلى تركيا يومي 6 و7 أبريل/نيسان.

وسيناقش الجانبان التركي والروسي التجارة والطاقة والعلاقات الثنائية بالإضافة إلى الصراع في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية وقضية قره باغ.

وسبق أن أجلت روسيا مؤخرًا اجتماعاً رباعيًا بين مسؤولين من تركيا وسوريا وإيران في موسكو.

تسعى تركيا إلى إقامة علاقات وثيقة مع روسيا وتحاول التوسط في حل الصراع مع أوكرانيا بينما تحاول موازنة العلاقات مع الكرملين والغرب، الذي يعارض موسكو بشكل متزايد مع تصاعد الصراع في أوكرانيا.