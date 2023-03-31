الأمم المتحدة تعلن تضرر خُمس إنتاج الغذاء في تركيا إثر الزلزال

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة "فاو"، تضرر خُمس إنتاج الغذاء في تركيا بسبب الزلزال المدمر الذي وقع جنوبي البلاد.

وقالت المنظمة في بيان نشرته الجمعة، إن زلزالًا مدمرًا ضرب الأجزاء الجنوبية لتركيا والشمالية لسوريا في 6 فبراير/ شباط 2023.

وأوضحت أن أكثر من 20 في المئة من إنتاج الغذاء في تركيا قد تضرر بسبب الزلزال الذي ضرب 11 ولاية زراعية رئيسية.

وذكرت أن المنطقة المتضررة تُعرف باسم "الهلال الخصيب" في تركيا، وتشكل قرابة 15 في المئة من الدخل الزراعي للبلاد.

وأضافت: "يعتمد أكثر من ثلث السكان في المناطق المتضررة على الزراعة لكسب عيشهم وهم يعانون الآن في سبيل تغطية نفقاتهم".

وتقدم المنظمة دعما نقديا للمزارعين وتساعدهم في إعادة تأهيل مزارعهم، لكن المواعيد النهائية الحاسمة لتأمين المحاصيل المستقبلية تلوح في الأفق، وتقول إن نقص الأسمدة سيجعل من الصعب الحفاظ على إنتاج الغذاء.

وقال منسق "فاو" الإقليمي لآسيا الوسطى وممثلها في تركيا فيوريل جوتو: "يقترب الموعد النهائي لموسم الزراعة. نحن بحاجة إلى دعم مزارعينا بشكل عاجل من خلال توفير الأسمدة والبذور".

وأضاف: "هذه هي فرصتنا الوحيدة للحفاظ على مستويات إنتاج المحاصيل هذا العام".