البرلمان التركي يوافق على انضمام فنلندا للناتو واتفاقية الشراكة مع الإمارات

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى "الناتو" خلال عملية تصويت أجريت الخميس في البرلمان التركي.

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة أنقرة على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 23 من الشهر ذاته، صادّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلا من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، بحسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي سياق متصل، شاركت وزارة الخارجية الفنلندية رسالة شكر باللغة التركية بعد موافقة البرلمان التركي على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" .

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها على "توتير:" شكرًا لكم! نحن ممتنون للبرلمان التركي لقراره بالموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو".

من جهته قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أيضاَ: اليوم بعد مضي عمل استغرق أكثر من 10 أشهر، بعد تقدمنا بطلب للحصول على عضوية الناتو في 17 مايو 2022، حيث حصلنا على الموافقات الأولى من كندا والدنمارك، والآن البرلمان التركي اتخذ قراره، ومن المفترض أن تقدم المجر موافقتها غداً، نحن نعيش أياما تاريخية".

الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

من جهة ثانية، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

كما وافق البرلمان على المذكرات المؤرخة في 15 مارس 2023 و 16 مارس 2023 المتبادلة بشأن تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مارس الماضي، وقعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بينهما.

وشهد التوقيع، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.