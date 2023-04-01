تركيا تسلط الضوء على النهج "الإنساني" لمعالجة مشاكل الهجرة

دعا وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو المجتمع الدولي الخميس إلى "التضامن العالمي" لمواجهة التحديات الناشئة عن الهجرة غير النظامية.

وقال تشاوش أوغلو في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك ركز على الهجرة الدولية: "حان الوقت لتجديد التزاماتنا بالاتفاق العالمي وجعل التنقل البشري محركًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

الاتفاق العالمي للهجرة، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، هو أول اتفاق تفاوضي حكومي دولي لمعالجة "جميع جوانب" الهجرة الدولية، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.

ومع ذلك، كانت هناك زيادة مفاجئة في الأزمات العالمية التي أدت إلى تسريع الحركة الدولية للأشخاص الذين يسعون إلى حياة أفضل في جميع أنحاء العالم.

وأشار تشاوش أوغلو إلى ما أسماه "أزمة الغذاء الثلاثية"، بما في ذلك الضربات التي لحقت بالأمن الغذائي العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي قال إن أنقرة تناولتها من خلال التفاوض على اتفاق دولي رئيسي شهد استئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأشار وزير الخارجية أيضا إلى "أزمة الغذاء للاقتصاد العالمي"، قائلا إن "أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم يحرم الدول من الوصول إلى صناديق الاستثمار والائتمان".

وقال "المشاكل البيئية مثل النفايات تهدد وجودنا". وأضاف: "بصفتنا أحد أكبر ثلاثة مانحين في المساعدة الإنمائية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتمكين الاقتصادات من تقديم المساعدة لمواطنيها".