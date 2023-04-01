حزب الشعوب الديمقراطي يغير اسمه لأجل الانتخابات مع مواصلة تأييده لتنظيم بي كي كي

كشف حزب الشعوب الديمقراطي (HDP، الذي يواجه دعوى إغلاق قضائية، عن بيانه الانتخابي بينما يخوض أعضاؤه انتخابات 14 مايو في ظل حزب اليسار الأخضر (YSP) الذي تأسس حديثًا، والذي يشبه شعاره بشكل مثير للريبة شعار حزب الشعوب الديمقراطي.

وبالرغم من تطور اسمهم، إلا أن الإيديولوجية ظلت كما هي كما كشف البيان عن تحالفهم مع تنظيم بي كي كي الإرهابي.

فقد أعلن الحزب الخميس في بيانه أنه سينهي عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا إذا ما وصل إلى السلطة وتعهد بإعطاء فرصة لزعيم تنظيم بي كي كي الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان من أجل استحقاق الإفراج المشروط.

حزب الشعوب الديمقراطي من بين الأحزاب التي استغلت كتلة المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP) ويقدر أنه سيجذب حوالي 10% من الأصوات، وفقًا لأفضل التوقعات الممكنة لشركات الاستطلاع. وهو لا يسعى إلى تحقيق طموح ترشيح مرشحه، لكنه المؤكد أنه سيؤيد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلتشدار أوغلو، المنافس الرئيسي في الانتخابات ضد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

كما يعِد البيان الرسمي للحزب اليسار الأخضر حول "السياسة الخارجية" بإنهاء العمليات العسكرية في العراق وسوريا وسياسة "التسلح" لحلف شمال الأطلسي، التي "تهدف إلى تطويق روسيا".

وقد شنت تركيا ثلاث عمليات كبرى في شمال سوريا ضد داعش والجناح السوري لتنظيم بي كي كي الإرهابي، واي بي جي، الذي لا يزال يسيطر على مساحة شاسعة من الأراضي بالقرب من الحدود السورية التركية بدعم أمريكي. وبالمثل، في العراق، يشن الجيش التركي بشكل روتيني عمليات ضد أعضاء تنظيم بي كي كي الإرهابي الذين يختبئون في المناطق الجبلية في شمال البلاد التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

تعتبر العمليات حاسمة بالنسبة لتركيا لإحباط الهجمات عبر الحدود من التنظيم ووقف تسلل الإرهابيين عبر حدودها الجنوبية. كما يتعهد حزب اليسار الأخضر (YSP) بإنهاء ممارسة إغلاق الأحزاب السياسية وإلغاء حد التصويت الذي يترك الأحزاب أقل من معدل معين من الأصوات خارج البرلمان.

كما يتعهد الحزب بإلغاء المراسيم الرئاسية التي ساعدت الحكومة على خوض معركة أكثر فعالية ضد الإرهاب في أعقاب محاولة الانقلاب 15 يوليو 2016.

وفي البيان يشير أيضًا إشارة إلى عبد الله أوجلان. وجاء فيه: "سنلغي اللوائح التي تمنع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد من أن يكونوا مؤهلين للإفراج المشروط". يُنظر إلى أوجلان، الذي قبض عليه عام 1999 ونقل إلى تركيا حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد، على أنه سجين سياسي من قبل الجماعات الموالية لتنظيم بي كي كي.

وقد قال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت متأخر الأربعاء إن ائتلاف المعارضة المكون من ستة أحزاب كان تحت قيادة حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي منذ البداية. في مقابلة معA Haber ، في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "الواقع أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي يتصدران هذه الطاولة منذ البداية، والبعض الآخر مجرد مؤيدين". وأضاف: "يقول أعضاء تنظيم بي كي كي إن هذه الطاولة الغريبة توفر لهم الأمل"، في إشارة إلى الاسم غير الرسمي لكتلة المعارضة المعروفة باسم "طاولة لستة".

وجدد أردوغان التأكيد على أن ثاني أكبر حزب في الائتلاف المعارض، حزب الجيد، أعرب عن عدم ارتياحه للتعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي، إلى درجة استقالة المتحدث الرسمي باسمه. ورؤساء الارهابيين وامتدادهم في البرلمان هم امتداد لهذه المنظمة الارهابية. لذلك، هل يمكن أن نقول "هذه ليست منظمة إرهابية؟" في الوقت الحالي، يحاول زعيم المعارضة الرئيسية تأمين مكانهم في البرلمان من خلال تكوين شراكات معهم. وشدد أردوغان على أن شعبنا لن يسمح بذلك.

ويتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه أصبح النقطة المحورية في الأعمال التي تنتهك "الوحدة غير القابلة للكسر" للدولة التركية وله "دور نشط في توفير المجندين لحزب العمال الكردستاني" في لوائح الاتهام ضد الحزب.

ومن بين التصريحات السابقة لقادة الحزب التي تثبت علاقاتهم الوثيقة بالجماعة الإرهابية بيان بولدان Buldan الذي اعترف بإجراء اتصالات وتواصل سابق بين الحزب والجماعة الإرهابية وأشاد بزعيم بي كي كي المسجون عبد الله أوجلان ودوره في تأسيس الحزب. رافضين حقيقة أن "حزب العمال الكردستاني" جماعة إرهابية.

غالبًا ما أثار حزب الشعوب الديمقراطي الغضب بتحويله أموال دافعي الضرائب وأموالهم إلى بي كي كي. كما أُدين رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي والمسؤولون المحليون بإساءة استخدام الأموال لدعم التنظيم وتوفير الوظائف للمتعاطفين مع الجماعة الإرهابية.