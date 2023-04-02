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أقار يعلن تحييد 340 إرهابياً خلال الـ 3 أشهر الماضية

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 02.04.2023 12:23
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يلقي كلمة خلال مأدبة إفطار مع متضرري الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا الأناضول وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يلقي كلمة خلال مأدبة إفطار مع متضرري الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا (الأناضول)

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، تحييد 340 إرهابياً خلال الـ 3 أشهر الماضية، مؤكداً عزم بلاده ملاحقة الإرهابيين كائنا من كان داعمهم.

جاءت كلمة أكار خلال مأدبة إفطار، السبت، مع متضرري الزلزال بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأكد أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بروح هجومية وعزم كبيرين، مشدداً على تصميم ومقدرة الجيش التركي من اقتلاع جذور الإرهاب المسلط على الشعب التركي منذ 40 عاما.

وأضاف: "لقد تمكن جيشنا من تحييد 340 إرهابياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وتابع: "مصممون على تحييد الإرهابيين بغض النظر عمن يقف ورائهم".

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