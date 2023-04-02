أنقرة تدين توقيع الحرس الأمريكي اتفاقية مع قبرص الرومية

أدانت أنقرة، الأحد، توقيع الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي الأمريكية اتفاقية مع إدارة جنوب قبرص الرومية.

ولفتت وزارة الخارجية التركية في بيان إلى إدراج وزارة الدفاع الأمريكية إدارة قبرص الرومية ضمن برنامج شراكة الدول لمكتب الحرس الوطني، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدانت "الخارجية التركية" توقيع اتفاقية بين الحرس الوطني لولاية نيوجيرسي مع وزارة الدفاع في إدارة قبرص الرومية، في إطار البرنامج المذكور.

وقالت: "من خلال رفع حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص الرومية في عام 2022، أخلت الولايات المتحدة بالتوازن في جزيرة قبرص ضد القبارصة الأتراك. إن هذه الخطوات الأخيرة تشجع الجانب الرومي على التسلح".

وطالبت أنقرة الولايات المتحدة بمراجعة سياستها التي لا تخدم استقرار المنطقة بأي شكل من الأشكال، والمساهمة في إيجاد حل عادل ودائم ومستدام لقضية قبرص.

وقالت: "نأمل أن يعي الجانب الرومي أنه لا يمكن على الإطلاق أن تمتد يد بسوء نحو القبارصة الأتراك حيثما توجد تركيا الوطن الأم والدولة الضامنة".

وأكدت أن تركيا ستواصل اتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل ضمان أمن الشعب القبرصي التركي.