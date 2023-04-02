الزلزال يشغل الحيز الأكبر من البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية

مع قيام الأحزاب السياسية التركية الأخرى بالفعل بالكشف عن بياناتها الانتخابية، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم بصدد إعداد مخططه العام. ومن المتوقع أن يعلن الحزب، الذي اختلف عن الأحزاب الأخرى بانتهاجه حملة منخفضة المستوى نظراً لآلام ضحايا زلزال 6 فبراير، بيانه في 11 أبريل. وسيركز بيانه بشكل أساسي على الزلازل وغيرها من الكوارث والخطوات لمنع تكرار الأضرار الجسيمة التي حدثت في الزلزال الأخير.

يفخر حزب العدالة والتنمية، وهو الفائز في الانتخابات المتتالية في عقدين من الزمن، بالوفاء بتعهداته في الانتخابات السابقة. وسيكون موضوع هذا البيان هو الذكرى المئوية لجمهورية تركيا التي سيحتفل بها في 29 أكتوبر 2023. يسير الحزب، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على خطى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، في إحياء الدولة التي تأخرت عن التحديث والاعتماد على الذات.

سيقوم حزب العدالة والتنمية أيضًا بتغيير شعاره التقليدي في الانتخابات "Durmak Yok, Yola Devam" (ويعني تابع المسير دون توقف) إلى "Doğru Adımlarla Yola Devam"، والذي يمكن ترجمته إلى "تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة". وسيتم الانتهاء من النسخة النهائية للبرنامج الانتخابي في اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية المقرر عقده يوم الاثنين.

سيتضمن البرنامج الانتخابي 23 عنوانًا، وسيسلط الضوء على "قرن تركيا"، وهي مجموعة من المشاريع الطموحة والخطوات التي أعلن عنها أردوغان في أكتوبر 2022، قبل الذكرى السنوية لجمهورية تركيا. وسيركز البرنامج على "التنمية" باسم الحزب، ويسلط الضوء على الاستثمارات في هذا الصدد، جنبًا إلى جنب مع الخطوات الديمقراطية والاجتماعية.

على عكس الأحزاب الأخرى التي ذاقت الهزيمة في جميع الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية، يملك الحزب الفرصة للترويج للخدمات والإجراءات التي حققتها حكوماته، وسيتم عرض هذه بشكل بارز في البرنامج الانتخابي. وسيكون البرنامج، الذي جاء تحت شعار "الآن حان دور تركيا"، على استعداد لتقديم قائمة بنجاحات حكومات حزب العدالة والتنمية في كل مجال، بدءًا من التعليم والسياسة الخارجية وصولاً إلى التنمية الصناعية وتطوير التكنولوجيا والصناعة الدفاعية والطاقة والزراعة والحياة الاجتماعية والثقافية والصحة والشباب والرياضة.

يحمل قسم آخر من البيان شعار "سنذهب إلى المستقبل معًا" وسيحتوي على خطوات مخطط لها لعلاج الجروح التي خلفتها الزلازل التي أودت بحياة الآلاف. ستكون إعادة بناء الولايات المتضررة من الكارثة وتشكيل مدن مقاومة لمثل هذه الكوارث من خلال "التحول الحضري" بنودا في البيان. "التحول الحضري" هو مفهوم قدمته حكومات حزب العدالة والتنمية يتضمن هدم المباني القديمة ذات القدرة المنخفضة على تحمل الكوارث واستبدالها بأخرى قوية. كما خصص البيان أقسامًا للاقتصاد والبيئة والأسرة والعدالة والحريات بالإضافة إلى فئات منفصلة للتعهدات من أجل رفاهية الشباب والنساء.

انتخابات 14 مايو هي الأولى منذ تحول تركيا إلى نظام الرئاسة التنفيذية وستكون حاسمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي يواجه زعيمه مجموعة متنوعة من أحزاب المعارضة التي وحدت قواها للإطاحة به. ومع ذلك، يتمسك أردوغان بحملته الصامتة، ويزور في الغالب الولايات التي ضربها الزلزال خلال حملته الانتخابية ويختار خطابات قصيرة في التجمعات دون أغاني انتخابية باستخدام مكبرات الصوت.

وسيعلن الحزب عن مرشحيه لنواب البرلمان يوم 11 أبريل وكذلك عن أحداث أخرى تتعلق بالحملات الانتخابية. ومن المتوقع أن تجري الأمور بتواضع، دون مراسم أبهة مثل الحملات الانتخابية السابقة.