توقيف 19 عضواً في تنظيم التيار الوطني الثوري الشبابي التابع لبي كي كي الإرهابي

ألقت الشرطة التركية القبض على 19 شخصا للاشتباه بنشاطهم لصالح تنظيم "كي جي كي/ بي كي كي" الإرهابي (اتحاد مجتمعات كردستان KCK).

جاء ذلك في عمليات أمنية نفذتها السلطات التركية بشكل متزامن في كلّ من ولايتي إسطنبول وإزمير، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في إسطنبول.

ويراقب مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في اسطنبول منذ فترة تحركات أفراد من التنظيم يشتبه في نقلهم مجندين إلى قواعد بي كي كي في المناطق الريفية.

وأفاد مراسل الأناضول أن توقيف المشتبه بهم تم بعد عمليات تحر ومراقبة، قامت إثرها السلطات الأمنية فجر الاثنين بمداهمة 20 موقعاً في إسطنبول وإزمير.

وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 19 مشتبهاً به من أصل 22، وتقوم الشرطة حاليا بتعقب ثلاثة مشتبه بهم آخرين فروا خلال العمليات.

وتأتي اعتقالات يوم الاثنين في أعقاب القبض على سبعة آخرين الأسبوع الماضي وهم يحاولون الدخول إلى تركيا أو الفرار منها عبر حدودها الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية.